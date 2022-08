Avanti un altro, Sophie è la nuova Bonas: perché non c'è più Sara Croce

Sara Croce non sarà più la Bonas di Avanti un altro . Al suo posto arriva Sophie Codegoni , reduce dall'ultima edizione del Grande Fratello Vip. L'ex tronista di Uomini e Donne è stata scelta da Sonia Bruganelli, autrice e moglie di Paolo Bonolis, in seguito ad un regolare provino (condiviso su Instagram dopo che qualche hater aveva dato alla Codegoni della raccomandata!). Come mai è stata tagliata fuori la Croce? È stata quest'ultima a dire addio al programma Mediaset per dedicarsi a nuove avventure professionali.

Il nuovo impegno di Sara Croce

Sara Croce - che in passato è stata anche Madre Natura a Ciao Darwin - sarà presenza fissa della prossima stagione del Maurizio Costanzo Show. "Felicissima, onorata e orgogliosa per la conferma della mia presenza in tutte le puntate delle prossime due stagioni del Maurizio Costanzo Show! - ha scritto la modella su Instagram - In questa esperienza sarò semplicemente Sara, una ragazza che ha un sogno e tanto, tantissimo da imparare.. Sarà sicuramente una grande occasione per crescere! Grazie al Sig. Costanzo per questa fantastica opportunità. Ci vediamo in autunno".