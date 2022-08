Sophie Codegoni raccomandata per Avanti un altro? La replica di Sonia Bruganelli

Le parole di Sonia Bruganelli

"Molti di voi sono fautori di un’Italia dove non esiste la meritocrazia, ma solo il clientelismo. Pensano che Sophie Codegoni non abbia fatto il provino e sia stata scelta perché è raccomandata", ha affermato l'opinionista del Grande Fratello Vip. Poi ha aggiunto: "Io l’ho conosciuta ed è una bellissima donna. Se non vi va di vedere il provino e rimanere convinti e mangiarvi il fegato che se non ce la fate a fare delle cose non sia per demerito vostro o per scarsa volontà, ma perché non siete stati raccomandati dalla persona giusta, mi dispiace per voi". Durante il provino è stato chiesto a Sophie se conoscesse il programma ed il ruolo nello specifico che fu anche di Sara Croce. La Codegoni ha spiegato che le piacerebbe riproporre il ruolo della Bonas in chiave bellezza e intelligenza.