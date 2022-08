Lady Gaga in Joker 2: la cantante pubblica il primo teaser trailer

Lady Gaga ha condiviso nelle ultime ore un breve video in cui si vede la sua figura stilizzata intenta a ballare con Joaquin Phoenix nel sequel della pellicola 'Joker: Folie à Deux'. La cantante ha ufficializzato quindi su Twitter la sua presenza nella pellicola cinematografica , firmata dal regista Todd Philips. Stando a quanto rivelato da The Hollywod Reporter, il film è in stile musical, dove la popstar potrebbe vestire i panni del personaggio di Harley Quinn, la psichiatra che si innamora del cattivo , diventandone complice.