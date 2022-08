Tom Cruise plana su una coppia di escursionisti: si scusa e va via

Tom Cruise è tornato a far parlare di sé per un simpatico fuoriprogramma che è accaduto nei giorni scorsi. L'attore è piombato in parapendio lungo le ripide scogliere di Lake District su una coppia di ragazzi inglesi, Sarah e Jason Haygarth , che si trovavano nell'area per fare un'escursione. Il divo di Hollywood, dopo essersi scusato con la coppia, si è intrattenuto a parlare con loro e poco dopo. in maniera disinvolta, ha proseguito il suo volo, lanciandosi da un pendio ripido.

Tom Cruise e Mission Impossible

L'attore, 60 anni, com'è noto, non ama le controfigure, da qui la decisione di girare le scene, anche le più pericolose, in prima persona. In passato è infatti capitato che si sia procurato alche qualche piccolo infortunio, sempre risolti positivamente. Nell’ultimo episodio durante le riprese di Mission Impossible: Fallout che l’attore aveva raccontato così: "Stavo inseguendo Henry e ho dovuto saltare oltre il muro, ma per sbaglio l’ho preso a calci. Sapevo di essermi rotto il polso ma non volevo ripetere quella scena, quindi ho continuato a correre. Poi ho detto: mi sono rotto il polso. Ecco fatto, portatemi in ospedale".