Tom Cruise: i 3 segreti dell'attore per restare giovane a 60 anni

1. Cura della pelle

Nessun ritocchino per Tom Cruise ma solo una sana abitudine: quella di immergere il viso in acqua ghiacciata per 60 minuti. Subito dopo applica tonico, siero per il viso e crema idratante. Un rituale che ripete ben due volte al giorno, mattina e sera.

2. Sport e attività all'aperto

Lo sport è una costante nella vita di Tom Cruise. Quando è possibile l'attore predilige fare delle attività all'aperto, che migliorano l'umore, il sonno e lo aiutano a combattere ansia e stress. Senza contare che rafforza il sistema immunitario e regala maggiore benssere. In palestra Tom alterna invece pesi e cardio.

3. Una dieta corretta

La bellezza è anche il frutto di una corretta alimentazione. Tom Cruise segue una dieta equilibrata e ricca di nutrienti essenziali. Arriva a consumare fino a 15 pasti al dì per non restare mai senza energia. Cruise mangia tutto ciò che è sano e consuma con moderazione i carboidrati.