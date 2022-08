GF Vip 7, Andrea Nicole di 'Uomini e Donne' nel cast del reality? La replica

Mentre fervono i preparativi per l'inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip (in partenza il 19 settembre su Canale 5), si susseguono i rumors circa i nuovi vipponi che varcheranno la porta rossa della Casa di Cinecittà del reality show targato Mediaset. Al momento l'unico concorrente certo è Giovanni Ciacci , che ha ufficializato pubblicamente la sua partecipazione al Gf Vip 7 .

La replica di Andrea Nicole

Ad aggiungersi al coro di voci sugli altri concorrenti, c'è anche l'indiscrezione riguardante Andrea Nicole Conte, l'ex tronista transgender di Uomini e Donne. A fare chiarezza in merito ci ha pensato l'ex volto del dating show di Canale 5, che nel corso di una diretta su Instagram avrebbe detto: "Io non ne so nulla, ditemelo voi. Io sono sempre l’ultima a sapere le cose. Io vado anche a vedere, ma non ne so nulla…". Smentita quindi la notizia della sua partecipazione al Gf Vip 7.