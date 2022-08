Britney Spears e la marijuana: scoppia la bufera!

Una nuova polemica ha travolto Britney Spears . Nella sua faida con l'ex marito Kevin Federline la cantante si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che non sono state particolarmente gradite al popolo del web. La reginetta del pop ha accusato il ballerino di aver cresciuto i suoi figli in una casa piena di marijuana , una casa che conteneva "più erba di quella di Ludacris, 50 Cent, Jay-Z e Puff Daddy messi insieme". Molti hanno notato la scelta, che non sembra così casuale, di Brit di elencare solo consumatori con la pelle scura.

Britney Spears bersagliata sui social network

"Quindi secondo Britney tutti i rapper neri fumano erba", ha fatto notare un utente su Twitter. "Non è la prima volta che fa paragoni discutibili con colleghi di colore", ha evidenziato qualcun altro. E poi ancora: "Perché ha nominato quelle persone in particolare? E perché sono tutti neri?"; "Dunque non conosce nessun bianco che fuma erba?". Al momento la diretta interessata non ha ancora replicato alle critiche.