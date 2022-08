GF Vip 7, due ex protagonisti di Temptation Island nel cast? Il rumor

C'è grande fermento per l'inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip e giorno dopo giorno si susseguono i rumors circa i nomi dei possibili vipponi pronti a mettersi in gioco nel reality show targato Mediaset. ad aggiungersi alla già numerosa rosa di papabili nelle ultime ore si sono aggiunti altri due nomi. Si tratterebbe di due personaggi provenienti da Temptation Island e che, con le loro storie hanno fatto davvero molto discutere.

Gli ultimi rumors sul Gf Vip 7

A lanciare le ultime indiscrezioni sui papabili concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini è Investigatore Social sulla propria pagina Instagram dove si legge:“Valeria Liberati e Luciano Punzo, ex Temptation Island, probabilissimi concorrenti del Grande Fratello Vip”. Due volti del programma prodotto da Maria De Filippi, che hanno a modo loro fatto discutere e diviso il pubbico televisivo. Al momento non ci sono certezze al riguardo, rimanendo così questo rumor un semplice pettegolezzo. Unica certezza al momento è la partecipazione di Giovanni Ciacci, il costumista ed ex volto di Detto Fatto, che ha ufficializzato nei giorni scorsi la sua partecipazione al reality show, rivelando anche la sua sieropositività all'Hiv.