Gemitaiz attacca Jovanotti: "Pagliaccio, 90 euro per vederlo vestito da pirata"

Dopo le polemiche degli ambientalisti Jovanotti deve incassare ora anche l'attacco di un giovane rapper, Gemitaiz. "Raga non mi chiedete più se andró anche io a qualche Jova Beach Party - ha scritto il cantante su Instagram -. Trovo che Jovanotti sia un pagliaccio e porti in giro un carrozzone di qualunquismo cosmico. 90 € per vederlo saltare vestito da pirata, mentre passa da Benny Benassi ai Queen. Avrà anche fatto del bene quando ha cominciato ma da tempo è l'emblema del ribelle che appena ha visto il cash, si è venduto alla qualunque". Al momento Lorenzo Cherubini non ha ancora replicato a tali critiche.