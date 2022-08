Elodie in vacanza con Diletta Leotta: e non mancano i momenti beauty

Prosegue la vacanza in Puglia per Elodie , che quest'anno sta trascorrendo dei giorni di relax insieme a Diletta Leotta ed altre amiche. La cantante e la conduttrice sportiva condividono una stretta amicizia ed entrambe mostrano tutta la loro bellezza negli scatti che quotidianamente condividono sui loro rispettivi profili Instagram.

I momenti beauty di Elodie

Dopo essere state avvistate a cena con degli amici, è la volta di uno scatto in spiaggia con alcune amiche, con le quali non mancano anche i momenti beauty. Anche in spiaggia e davanti al mare cristallino del sud Italia, la cantante aiuta l'amica a ritoccare il make up. Elodie sarà protagonista del film 'Ti mangio il cuore' di Pippo Mezzapesa che sarà presentato al Festival di Venezia2022.