Britney Spears cancella il profilo Instagram dopo il post su Elton John: il motivo

Britney Spears è tornata a far parlare di sé a poche ore dall'uscita del duetto con Elton John dal titolo 'Hold me closer' (disponibile dal 26 agosto). La popstar ha infatti cancellato (per l'ennesima volta) il suo profilo Instagram e lo ha fatto dopo aver scritto un post per la collaborazione con la leggenda della musica inglese. Il gesto ha disorietato non poco i fan della popstar.