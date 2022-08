Britney Spears, l'ex marito condannato: tentò di rovinare le nozze della popstar

Buone notizie per Britney Spears: l'ex marito, Jason Alexander, è stato condannato per violazione di domicilio aggravata e percosse dopo aver fatto incursione nella dimora della popstar il giorno delle nozze con Sam Asghari, avvenute lo scorso giugno. “Ascoltatemi, io sono il suo primo marito e lei è la mia unica moglie. Ero qui per fermare questo matrimonio. Come mai non c’è la famiglia di Britney? Sono qui per impedire che si sposino”, ha affermato l'uomo brandendo un coltello, mentre la Spears fuggiva terrorizzata nella sua camera, da cui è uscita solo dopo l'arrivo della polizia che ha arrestato Alexander.