Il padre di Bortuzzo torna a parlare di Lulù e del Grande Fratello Vip

In un'intervista rilasciata a Novella 2000 Franco Bortuzzo, padre di Manuel, è tornato a parlare degli ultimi cambiamenti nella vita del nuotatore. "Dopo l’esperienza che ha vissuto al Grande Fratello Vip mio figlio non ama andare in pasto al gossip, ai social network e a gente che potrebbe attaccare una sua compagna solo in quanto tale. Manuel ora è felice e a me basta questo", ha dichiarato l'uomo. "Quelli sono stati momenti importanti per lui e che porterà sempre nel cuore. Solo che il Grande Fratello Vip non era la trasmissione giusta per lui. A Manuel non è piaciuto molto. Probabilmente lo vedremo in altri programmi. Ospite per interviste, ma nulla di quello che il pubblico ha visto fino a ora", ha aggiunto.