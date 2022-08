Francesco Chiofalo, il racconto del malore in Sicilia: "C'entra il tumore"

Francesco Chiofalo è tornato nelle scorse ore sui social per ragguagliare i suoi follower circa la brutta esperienza vissuta durante un viaggio di lavoro in Sicilia. L'ex protagonista de La Pupa e il Secchione Show ha accusato un malore durante una serata in discoteca, a cui è seguito un primo ricovero in ospedale a Catania, quindi il trasferimento a Roma. Lenticchio di Temptation Island non riusciva a muoversi ed è stato costretto ad utilizzare la sedia a rotelle per qualche giorno.