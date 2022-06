Francesco Chiofalo in tv dopo l'operazione: proposta di nozze a Drusilla Gucci

Francesco Chiofalo, ex protagonista de La Pupa e il Secchione, è tornato in televisione a meno di ventiquattore dall'operazione al naso. L'influencer è stato protagonista del talk show di Canale 5 Pomeriggio Cinque condotto da Barbara d'Urso, dove ha mostrato i segni del recente intervento al viso. L'ex Lenticchio di Temptation Island ha fatto sapere di stare bene nonostante l'operazione sia stata dolorosa. Ora si aspettano i risultati dell'esame istologico della massa nera asportata dai condotti nasali, che arriveranno tra un mese circa. In passato il giovane ha dovuto combattere contro un tumore al cervello.