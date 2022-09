Gf Vip 7, Wilma Goich è la seconda concorrente ufficiale!

Chi è Wilma Goich

L’artista ligure ha al suo attivo 5 album in studio e 12 con i Vianella, il duo formato negli anni ‘70 con l’ex marito Edoardo, che ha fatto la storia della musica di quel periodo. Nel 1965 la Goich sale sul palco del Festival di Sanremo per cantare il suo più grande: Le colline sono in fiore. Recentemente l'artista ha commentato una sua eventuale e possibile partecipazione al Gf Vip dicendo che sarebbe stato difficile il distacco dal nipote Gianlorenzo, perché “da quando è morta la mamma, per lui sono ancora di più un punto di riferimento”.