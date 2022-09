Grande Fratello Vip ed elezioni: i concorrenti potranno votare

La settima edizione del Grande Fratello Vip deve fare i conti con le elezioni politiche in programma il prossimo 25 settembre. I concorrenti potranno tranquillamente abbandonare momentaneamente la Casa più spiata d’Italia per recarsi alle urne. "Chi vorrà potrà andare tranquillamente a votare il 25 settembre, ma poi salterà una puntata per fare la quarantena (5 giorni), perché continueremo ad applicare i controlli di sicurezza anti-Covid", ha spiegato il conduttore e autore Alfonso Signorini in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Chi sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip

Il cast ufficiale del GF Vip verrà svelato nel corso della prima puntata in onda su Canale 5 lunedì 19 settembre: ad oggi si conoscono solo i nomi di due concorrenti, Giovanni Ciacci e Wilma Goich. Le nuove opinioniste del reality show saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Signorini ha così commentato la scelta di non riconfermare Adriana Volpe: "La rivalità con Sonia finiva per creare in studio una tensione tra loro che si trasferiva anche su di me. E alla lunga mi infastidiva. Quindi l’elemento di cui avevo assoluto bisogno quest’anno era una partner leggera, rappresentata da Orietta e dal suo mondo”.