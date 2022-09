Antonella Fiordelisi al Gf Vip 7? I rumors e gli indizi social

Fervono i preparativi per l'inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip che prenderà il via il 19 settembre in prima serata su Canale 5. Se da un lato sono certi al momento solo i nomi di Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati, di contro ancora c'è un grande mistero sul resto dei vipponi che varcheranno la porta rossa della Casa di Cinecittà per quella che si attende essere l'edizione più lunga di sempre nella storia del reality.