Anna Falchi delusa da due colleghi: "Mi hanno fatta arrabbiare moltissimo"

Anna Falchi è tornata a far parlare di sé per alcune rivelazioni fatte nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Chi. Tornata al timone per il secondo anno consecutivo del talk show mattutino di Rai2, I Fatti Vostri, la showgirl ha svelato di essere rimasta molto male per le parole di Francesco Facchinetti e Emis Killa sulla sua Romagna. Il figlio di Roby Facchinetti ed il cantante avevano sottolineato che Riccione sarebbe una città pericolosa e poco sicura.