Guendalina Tavassi: "Sogno un lavoro normale, rido ma..."

Guendalina Tavassi è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale Mio, dove ha svelato alcune difficoltà incontrate nel suo lavoro da influencer: " Sui social rido e scherzo ma nessuno sa davvero ciò che ho dentro ". Poi l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha aggiunto: "A volte sogno un lavoro normale, con degli orari stabili e, finiti quelli, puoi goderti i tuoi figli. Invece il mio è un lavoro strano: lavoro sempre, anche quando esco o quando sto sui social, devo sempre pensare a sorridere e a mostrarmi felice, non posso neppure allontanarmi da Instagram".

L'amore e i sogni per il futuro

Guendalina sta vivendo un'importante storia d'amore con Federico Perna, che pare le abbia già fatto la proposta. La Tavassi è poi tornata a parlare del suo lavoro, di cui non si lamenta e che ama. Quali desideri e sogni per il futuro? "Condurre un reality, sogno in grande, ma lo spero tanto. Se devo andarci con i piedi di piombo inizierei a sperare di fare l’opinionista al “GF Vip” o in qualunque altro reality", ha confessato la sorella di Edoardo Tavassi.