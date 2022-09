Russell Crowe presenterà il suo nuovo film in anteprima a Roma: dove e quando

Russell Crowe tornerà a Roma: l'attore sarà ospite della XX edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata agli esordi, al talento e ai più giovani e diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, in programma dal 13 al 23 ottobre 2022. Il divo di Hollywood tornerà in Italia per ritirare il Premio Speciale in occasione del ventennale di Alice nella Città. In aggiunta parteciperà ad una masterclass aperta alle scuole di cinema e al pubblico. “Siamo particolarmente felici di poter premiare Russell Crowe in occasione del ventennale di Alice nella città, un attore non solo molto amato, ma anche simbolicamente legato alla nostra città, un grande protagonista che è riuscito a portare l’immagine di Roma nel mondo” commentano Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.