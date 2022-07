Russell Crowe a Roma: "Cappella Sistina? Non c'è privilegio più grande"

Russell Crowe è in Italia e sui social network sta condividendo diversi scatti delle bellezze di Roma. Prima il Colosseo, poi la Cappella Sistina. "Non sono sicuro che ci sia un privilegio più speciale al mondo che possedere la chiave della Cappella Sistina e vivere la sua gloria in silenzio. Così grato", ha scritto l'attore su Twitter. C'è anche una frase in italiano "imperfetto" che suggella l'amore dell'indimenticabile Gladiatore per la Città eterna: "Sono al servizio di Roma".