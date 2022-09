Elettra Lamborghini diffida la sorella al GF Vip: la reazione di Ginevra

Peggiora la situazione tra Elettra e Ginevra Lamborghini. Le due sorelle non si rivolgono la parola dal 2019 per motivi mai chiariti del tutto. L'ingresso della più piccola nella Casa del Grande Fratello Vip ha infastidito parecchio la cantante, che ha preso una decisione drastica. Elettra ha diffidato la parente, invitandola così a non nominarla più nel corso del reality show di Canale 5. "Ci sta, conoscendola potevo aspettarmelo. Ho peccato di ingenuità", ha replicato la concorrente di Alfonso Signorini.

Le confidenze di Ginevra Lamborghini "Qualsiasi sia la motivazione dietro questa scelta sono aperta al dialogo - ha raccontato Ginevra Lamborghini al GF Vip -. Tante volte mi è stato chiesto quale fosse il problema tra di noi ma la verità è che non so dare una risposta a queste domande, non voglio dare la colpa ai miei genitori. Ne ho parlato con loro, anche loro fanno fatica a inquadrare questo rapporto". Poi ha aggiunto: "Se vogliamo trovare una motivazione stupida, la punta dell'iceberg, potrebbe essere la paura di sentirsi prevaricata perché sto provando a entrare nel suo mondo artistico. Certe cose potremmo farle anche insieme, se lei vuole".