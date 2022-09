Elettra e Ginevra Lamborghini perché hanno litigato? I rumors

Nel cast della settima edizione del Grande Fratello Vip , a sorpresa, c'è anche Ginevra Lamborghini , sorella della più celebre Elettra . Durante la prima puntata del GF Vip, la vippona ha avuto modo di parlare della forzata lontananza dalla sua congiunta, che non l'ha voluta invitare neanche al suo matrimonio con Afrojack.

I motivi della rottura tra Elettra e Ginevra Lamborghini

Perché le due rampolle della celebre azienda di auto di lusso hanno interrotto ogni rapporto? Come ha riferito Ginevra, i contatti tra le due si sarebbero interrotti nel 2019. La cantate avrebbe pure bloccato la neo gieffina praticamente ovunque, sia sui social media che al cellulare, rendendo così impossibile qualsiasi approccio. Nella Casa del Gf Vip, la Lamborghini ha detto: "Non mi vuole a Natale e Capodanno". A nulla sarebbero serviti i tentativi di riavvicinamento messi in atto dai genitori delle due ragazze.