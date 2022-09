Gf Vip, Giaele De Donà e il retroscena su Ginevra e Elettra Lamborghini

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 22 settembre, hanno fatto ingresso nella casa di Cinecittà gli altri 8 vipponi, tra cui anche Giaele De Donà. La modella in queste ultime ore ha dimostrato di avere poca simpatia nei confronti di Ginevra Lamborghini. Quest'ultima ha raccontato dei suoi dissapori con la sorella Elettra, che oltre a non volere in alcun modo rapporti con la sua congiunta, ha pure provveduto a inviarle una diffida.