Elisabetta Canalis censurata su Instagram: il motivo

Elisabetta Canalis furiosa su Instagram

"A me l'ha bannata", ha scritto la modella sarda, in riferimento al gesto della piattaforma di condivisione, che ha una policy molto restrittiva in ordine alle nudità. Ancora una volta le regole della piattaforma sono criticate, in considerazione anche di una disparità di genere, in quanto nessun tipo di divieto viene applicato ai capezzoli maschili.