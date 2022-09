Andrea Delogu denuncia: "Cacciata da un ristorante perché vestita male"

Andrea Delogu ha raccontato in un video su TikTok la disavventura di cui è stata protagonista nelle scorse ore quando in abiti da palestra ha tentato di consumare un pasto in una trattoria sotto casa a Roma, che però non l'avrebbe accettata proprio a casua del suo abbigliamento. "Finisco la palestra, vestita da palestra. Vado sotto casa, dove ha aperto una trattoria e volevo provarla. Vado dalla signora fuori e le chiedo se ci sono due posti per mangiare. Questa signora mi squadra, squadra la persona che era con me. Eravamo vestiti da palestra, e ci dice che il ristorante è pieno", ha rivelato la presentatrice in quota Rai.