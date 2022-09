Alec Baldwin papà per la settima volta: è nata Ilaria Catalina

Le parole di Hilaria

La piccola è nata il 22 settembre e porta un nome italiano, anzi per la precisione tre: "Ilaria Catalina Irena". Dopo il parto in clinica, la piccola e la mamma hanno fatto rientro in ospedale. "Entrambe, io e lei, siamo felici e in salute", ha assicurato la moglie dell'attore. Quindi ha aggiunto: "I nostri Baldwinito stanno trascorrendo il tempo legando con lei e dandole il benvenuto nella nostra nuova casa".