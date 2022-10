Kim Kardashian è nei guai: arriva la mega multa da oltre 1 milione di dollari

Nuovi guai per Kim Kardashian , che dovrà pagare più di 1 milione di dollari alla Sec , la Securities and Exchange Commission, per chiudere una controversia con la Consob Usa: l'influencer non avrebbe dichiarato quanto ha ricevuto per un post su Instagram nel quale pubblicizzava una società di criptovaluta. A riferirlo è la Cnbc.

I fatti

Le accuse formulate dalla Sec nei confronti della star dei reality è più precisamente quella di aver violato le leggi federali per non aver denunciato di essere stata pagata 250.000 dollari per pubblicare un post sui token EMAX, un asset di criptovaluta offerta da EthereumMax. Il post, che conteneva l'hashtag "#ad", presentava anche un collegamento al sito Web EthereumMax, che fornisce agli utenti istruzioni su come acquistare i token. L'influencer oltre al pagamento della mega multa si è impegnata a non promuovere il settore delle crypto currency per tre anni e di collaborare con l'indagine in corso.