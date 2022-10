Coldplay, Chris Martin è malato: rinviati 8 concerti

Non c'è pace per Chris Martin : il cantante dei Coldplay è stato costretto ad interrompere le sue esibizioni a causa di seri problemi di salute, così come annunciato dal team di supporto della celebre band britannica in un comunicato diffuso sui social. Nella nota si parla di "grave infezione ai polmoni", costringendo l'artista ad una pausa, quindi rinviare le date dei prossimi concerti.

Il comunicato

"Con profondo rammarico siamo costretti a posticipare i nostri prossimi spettacoli a Rio e San Paolo fino all'inizio del 2023" per poi aggiungere che i componenti del gruppo (Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion) si sono detti "estremamente dispiaciuti per qualsiasi delusione e inconveniente" arrecati ai fan che avevano già acquistato i biglietti. Inoltre, si legge: "Siamo grati per la vostra comprensione in questo momento difficile in cui dobbiamo dare la priorità alla salute di Chris. Siamo ottimisti sul fatto che Chris tornerà in buona salute dopo la pausa medica prescritta e non vediamo l'ora di riprendere il tour il prima possibile. Accettate le nostre sincere scuse e grazie come sempre per il vostro amore e supporto". I Coldplay sono attesi anche in Italia per il giugno del 2023: il 21 e 22 saranno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 25, 26, 28 e 29 allo Stadio Meazza di San Siro, a Milano.