Gf Vip, il manager di Bellavia: "Marco stava bene, stress causato dagli altri concorrenti"

Il caso Bellavia al Gf Vip continua a tener banco ed infiammare i social. Nelle scorse ore il manager dell'ex conduttore di Bim Bum Bam ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni all'Adnkronos dove ha detto: "Prima di entrare Marco stava bene, non era depresso, ha superato tutti i test attitudinali e psicologici per cui non aveva nessun problema. L’idoneità per partecipare al programma gli è stata data perciò se c’era qualcosa che non andava se ne sarebbero accorti". Insomma per l'agente, Marco non aveva alcun problema prima dell'entrata nella Casa di Cinecittà.