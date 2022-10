X Factor, Fedez punge Ambra Angiolini: la frase su Allegri

Max Allegri torna protagonista ad X Factor . Questa volta è stato Fedez , storico giurato del talent show, a mettere in mezzo il tecnico bianconero. Durante la scelta di un concorrente Ambra Angiolini ha bacchettato il rapper e gli altri due colleghi, Dargen D'Amico e Rkomi . Ad un certo punto tutti e tre hanno indossato gli occhiali da sole mentre shignazzavano. "Mentre io sto soffrendo... voi tre con gli occhiali?", ha chiesto l'ex ragazza di Non è la Rai. "Stiamo provando la sensazione di sentirci un po' Dargen", ha risposto il marito di Chiara Ferragni, riferendosi alla nota abitudine di D'Amico.

La frecciatina di Fedez

"E com'è?", ha dunque domandato Ambra. "Eh....siamo un po' allegri", ha scherzato Federico Lucia scoppiando poi a ridere. Davanti ad una battuta del genere l'Angiolini non si è scomposta ma ha reagito con un grande sorriso. Non una parola di più da parte della conduttrice e attrice, che ha già parlato dell'ex compagno in una precedente puntata di X Factor. L'artista ha infatti rivelato di aver fatto pscioterapia per un anno per dimenticare la lunga relazione con Allegri, finita a un passo dalla convivenza (pare per un tradimento di lui).