La frase di Ambra Angiolini a X Factor su Allegri: "Per colpa sua ho dovuto fare una cosa"

La storia tra Max Allegri e Ambra Angiolini è sbarcata a X Factor . Tutto merito, o colpa a seconda dei giudizi, dell'attrice nonché nuova giurata del talent show. È successo durante la terza puntata del programma, quando un concorrente poco talentuoso ha palesemente ammesso di avere da tempo una cotta per l'ex ragazza di Non è la Rai . L'Angiolini è così salita sul palco e si è lasciata andare ad una confessione personale per rifilare un no in maniera gentile...

La confessione di Ambra

"Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l'ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente. Volevo dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita. Per me è no", ha affermato l'ex di Francesco Renga. Ambra non ha mai nascosto di aver vissuto momenti difficili dopo la rottura dall'allenatore della Juve, avvenuta un anno fa. I due erano pronti per la convivenza ma all'ultimo Allegri ha fatto un passo indietro.