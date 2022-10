Stefano De Martino e Antonino rivali in tv: Belen non ha dubbi, ecco cosa guarda

Stefano De Martino e Antonino Spinalbese rivali (per un periodo) in amore e...pure in tv! Lunedì 17 ottobre sono entrambi in onda: il primo conduce Stasera tutto è possibile su Rai Due, il secondo è protagonista al Grande Fratello Vip. Belen Rodriguez è a casa a Milano con i figli Santiago e Luna Marì e condivide numerose storie dei piccoli su instagram. Ai più attenti non sfugge il dettaglio della tv accesa. Cosa guarda la Rodriguez? La soubrette non ha dubbi: il suo televisore è sintonizzato sullo show Rai! La conduttrice preferisce seguire il marito sul piccolo schermo anziché l'ex compagno nel reality show di Alfonso Signorini.