Il divin codino in tv, il film su Baggio: trama, cast e dove vederlo

Roberto Baggio diventa un film e arriva in tv: questa sera su Canale 5 alle 21:20 va in onda lo spettacolo, firmato da Letizia Lamartire e approdato già su Netflix, intitolato "Il divin codino". È la storia del talento, delle sofferenze fisiche, delle vittorie e delle delusioni sportive, ma anche del riscatto, della conversione religiosa e della gloria, fino all'eternità che oggi si riconosce a Roby Baggio. Verrà ripercorsa la carriera del codino più famoso d'Italia dal suo esordio con il Lanerossi Vicenza fino all'addio col Brescia, passando ovviamente per la Nazionale. A dare il volto all'ex fantasista è il giovane attore pescarese Andrea Arcangeli, 29 anni e un passato tra Il "Paradiso delle Signore", "Trust" e "Romulus".