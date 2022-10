Belen guadagna ancora come un calciatore? Ecco cosa ha detto in tv

In un servizio per Le Iene realizzato al Museo della Scienza di Milano Belen Rodriguez ha incontrato fan e haters. La soubrette ha risposto ad alcune domande scomode, come quella inerente i suoi compensi. "Qualche tempo fa hai dichiarato che guadagni come un calciatore e questa affermazione mi ha disturbato perché io sono disoccupato da otto anni", ha detto un ragazzo alla Rodriguez. Quest'ultima non si è scomposta: "Non capisco perché questa affermazione possa disturbarti, non è colpa mia se non trovi lavoro. Continuo ancora a guadagnare come un calciatore, a volte di meno, a volte di più".