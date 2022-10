Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Pechino Express: arriva l'annuncio

Dalle vasche al viaggio in tv, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono pronti per la nuova edizione 2023 di "Pechino Express", il reality show che porta i concorrenti a gareggiare in giro per il mondo superando prove di ogni tipo. L'ex nuotatrice, primatista mondiale nei 200 stile libero, e suo marito hanno annunciato la partecipazione sui social: "Abili e arruolati, Aggiornamenti Abili e arruolati…. Partiamooooooooo….Matte siamo proprio sicuri eh?!", ha scritto Fede su Instagram. Il tour previsto si svilupperà tra India, Borneo malese e Cambogia. Le puntate saranno condotte da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio.