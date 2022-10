Pechino Express, dalla Pellegrini a Totò Schillaci: tutti i nuovi concorrenti

ROMA - Mancava soltanto l'ufficialità e ora è arrivata. Il nuovo reality show Pechino Express è pronto a ripartire per nuove avventurose puntate in giro per il mondo. Oggi la produzione ha annunciato l'intero cast che parteciperà alla trasmissione condotta da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio.