Isola dei Famosi, Ilary Blasi vuole un altro parente di Belen

Prime indiscrezioni sulla nuova edizione dell'Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 ad aprile 2023. Alla guida del reality show è stata riconfermata Ilary Blasi. Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo Tv in questi giorni la produzione avrebbe iniziato a vagliare i nomi dei prossimi naufraghi, con l'aiuto dell'ex moglie di Francesco Totti. Ilary e gli autori avrebbero messo gli occhi addosso a Veronica Cozzani, la madre di Belen. Quest'ultima è diventata famosa in Italia nel 2008, proprio grazie all'Isola alla quale successivamente hanno partecipato Cecilia, Jeremias e Gustavo Rodriguez (rispettivamente sorella, fratello e padre di Belen). La Blasi riuscirà a convincere la signora Cozzani?