Lady Gaga ha scritto una lettera a Simona Ventura

Simona Ventura ha ricordato nel programma di Rai Tre Tv Talk il suo incontro con Lady Gaga . Quando la cantante era agli inizi della sua carriera la conduttrice è stata la prima italiana a volerla nella sua trasmissione, Quelli che il calcio. Un'intervista diventata poi col tempo iconica. “Il momento con Lady Gaga è stato un momento epico. - ha fatto sapere Super Simo - Solamente perché mentre è partita la sigla, lei era ancora in taxi! Quando è entrata io sono rimasta senza parole: un carisma unico! L’ho voluta io perché di notte andavo a spippolare su YouTube e quando l'ho vista in Just Dance ho pensato ma chi è sta matta!".

L'intervista di Simona Ventura a Lady Gaga

"Quando ce l’hanno proposta tutti gli autori hanno risposto di no. Io ho detto ‘io so chi è chiamiamola come ospite!’. Così abbiamo fatto questa intervista. Un’intervista preparata pochissimo e senza traduttore che è rimasta nella storia”, ha aggiunto Simona Ventura, che ha poi confidato di aver ricevuto una sorpresa da Stefani Germanotta all'indomani del loro incontro in tv: “Il giorno dopo Lady Gaga mi ha mandato un enorme mazzo di fiori con un biglietto che ho ancora con scritto ‘Ti ringrazio perché sei stata l’unica in Italia che mi ha voluto ospite’“.