Serena Bortone e Valerio Scanu, scintille in tv: "Ridicolo con..."

Scintille e frecciatine in televisione tra Serena Bortone e Valerio Scanu. È successo a Oggi è un altro giorno, nella puntata in onda su Rai Uno giovedì 22 dicembre. La conduttrice ha fatto un'osservazione sul look del cantante sardo, definendolo ridicolo. Non è mancata la replica a tono dell'ex allievo di Amici, che sfoggiava un grazioso maglione natalizio che raffigurava Paperino alle prese con le luci per addobbare l'albero di Natale.