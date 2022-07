Valerio Scanu laureato in Giurisprudenza con 110 e lode

"A babbo e mamma, alla mia famiglia e ai miei affetti e a chi ha sempre creduto in me…". Con queste parole e una foto sui social Valerio Scanu ha annunciato di essersi laureato in Giurisprudenza all’Università Giustino Fortunato di Benevento con 110 e lode. Il cantante e ex allievo di Amici di Maria De Filippi aveva spiegato mesi fa il motivo della sua scelta di ritornare a studiare: “Ho deciso di iscrivermi a giurisprudenza qualche anno fa. Avevo ricevuto una denuncia per diffamazione e ho iniziato a interessarmi all’iter. In quel caso la vicenda era un po’ particolare, alla fine si è chiusa con un’archiviazione perché è stato dimostrato che quanto avevo sostenuto poteva essere considerato polemico, ma non diffamatorio. Però a quel punto sono nati in me la curiosità e il desiderio di capire sino a che punto avrei potuto spingermi in ambito legale, e ho iniziato a studiare. Prima del lockdown frequentavo lezioni ed esami in presenza, dopo ho proseguito a distanza",