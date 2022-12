Isola dei Famosi: Ilary Blasi si rilassa con Bastian in Thailandia ma intanto telefona a...

Fervono i preparativi per la prossima edizione dell'Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 ad aprile 2023. Al timone ci sarà, per la terza volta consecutiva, Ilary Blasi. La conduttrice e la produzione vorrebbero nel cast di naufraghi Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. A farlo sapere la stessa 21enne in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, dove ha ammesso di aver ricevuto un'offerta interessante ma di non aver ancora preso una decisione definitiva.

Jasmine Carrisi verso l'Isola dei Famosi 2023 "Quando si parla di reality sono sempre un po' indecisa. Da un lato mi piacerebbe, perché mi affascina la possibilità di farmi conoscere meglio dal pubblico, dall'altra invece mi blocca l'idea di sottrarre tempo alla musica, che in questo momento è la mia priorità". Jasmine, che in passato è stata corteggiata anche dagli autori del Grande Fratello Vip, vuole infatti affermarsi come cantante.