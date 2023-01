'Boomerissima', Marcuzzi show. L'ex Facchinetti la spiazza: "Ricordi cosa abbiamo fatto?"

Imbarazzo alla prima puntata di 'Boomerissima' per Alessia Marcuzzi. La conduttrice, che dopo l'addio a Mediaset è approdata in Rai, ha voluto tra gli ospiti l'ex compagno Francesco Facchinetti, padre di sua figlia Mia. Durante uno scambio di battute, però, la presentatrice ha ammesso di ricordare poco della love story con il produttore musicale. Nell'ambito del gioco SuperHit, la Marcuzzi ha chiesto a Facchinetti: "Sai che non so quale sia la tua canzone preferita?". E lui ha replicato: "È una cosa che ha a che fare con te. La prima vota che ci siamo visti, ti ricordi cosa abbiamo fatto?". E Alessia: "No…cioè, nel senso, non mi ricordo dov'era. Veramente, ho un vuoto… Noi ci siamo scritti la prima volta, va be' comunque andiamo avanti". Ma non è finita qui...