Casio scarica Piqué e difende Shakira: ma è tutto falso, fan furibondi

Il falso comunicato della Casio

Piqué ha subito risposto, annunciando una sponsorizzazione con il famoso marchio di orologi. Ma a distanza di un giorno, è apparso sui social un comunicato in cui la Casio smentiva la partnership, schierandosi dalla parte di Shakira. Il comunicato (che era in realta un fake), ha avuto grande risalto sui social: "Venerdì 13 gennaio 2023, diverse versioni sono circolate sui social network su una sponsorizzazione di Casio verso un progetto diretto da Gerard Piqué. Attraverso questa dichiarazione, Casio si dissocia completamente da queste affermazioni. Finora non c'è stato alcun accordo per tale sponsorizzazione o interesse a realizzarlo. Chiediamo pubblicamente a Gerard Piqué di interrompere l'uso del nostro marchio senza autorizzazione ed evitare di fare dichiarazioni che non ci favoriscono al fine di prevenire azioni legali". Chiusura dedicata a Shakira: "Per quanto riguarda le opinioni scatenate dalla canzone pubblicata da Shakira e Bizarrap, mostriamo solidarietà con la sfortunata situazione che la cantante ha vissuto e, sebbene siamo neutrali sulla situazione dei due coinvolti, apprezziamo la menzione del marchio che ci ha beneficiato in modo significativo come strategia di marketing e posizionamento ". Dopo aver salutato con soddisfazione il comunicato, tutti i fan di Shakira hanno mostrato rabbia e delusione, una volta appreso che non esisteva nessun comunicato ufficiale da parte della Casio. E che il documento pubblicato era in realtà falso.