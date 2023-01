'Top Gun:Maverick' e quel sogno infranto di Tom Cruise

Piccolo sogno infranto per Tom Cruise. L'attore americano non è riuscito a realizzare un suo desiderio per 'Top Gun:Maverick', uscito qualche mese fa al cinema e campione di incassi in tutto il mondo. Al divo di Hollywood è stata infatti negata l’autorizzazione dalla Marina degli Stati Uniti per pilotare il jet F-18. Tutte le scene con quest'ultimo sono state infatti eseguite con l’aiuto dei piloti della marina. Il costo di un F-18 è di 70 milioni di dollari, circa la metà del budget speso per il sequel della celebre pellicola.