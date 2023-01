Elisabetta Gregoraci si sfoga con gli haters: "Mi chiamano prostituta"

ROMA - L'esposizione mediatica talvolta porta critiche eccessive, mosse dall'invidia e dall'odio. E spesso le vittime sacrificali sono donne e uomini dello spettacolo, bersagliati da commenti negativi, e addirittura da insulti. L'ultimo caso è quello della showgirl Elisabetta Gregoraci, bersagliata per il suo look esuberante. “Volevo fare delle riflessioni insieme a voi - afferma l’ex moglie di Flavio Briatore sul suo profilo social - permesso che ognuno si deve vestire come meglio gli pare, ieri ho postato una foto con un body un pochino scollato con una minigonna, avevo voglia di vestirmi in quel modo”.