Cristina Scuccia, ex suor Cristina, di nuovo in tv: sarà all'Isola dei Famosi

Cristina Scuccia parteciperà come concorrente della prossima edizione dell’Isola dei famosi su Canale 5. In tanti la ricorderanno per la sua vecchia vita come suor Cristina, vincitrice a The Voice nel 2013. Per la 32enne, che partirà per l’Honduras a breve, sarà il primo reality della sua vita. Lo scorso novembre Cristina Scuccia aveva raccontato come fosse cambiata la sua vita in un’intervista a Verissimo: abbandonati gli abiti religiosi si era trasferita in Spagna. Ora è pronta per tornare nelle case degli italiani.