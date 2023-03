Melissa Satta scaccia definitivamente la crisi con Berrettini: ecco un altro indizio

MILANO - La storia tra l'ex velina di Striscia e Matteo Berrettini va avanti a gonfie vele, nonostante le ripetute indiscrezioni sulla crisi della coppia. In occasione dei proprio compleanno, l’ex velina ha commentato con un cuoricino e una emoticon uno dei post di Matteo sul fratello. Un gesto che allontana le voci di una rottura tra i due.

La frase d’amore

Ma Melissa satta non si è limitata soltanto a commentare i post altrui aggiungendo emoticon, ma ha avuto modo di pubblicare una storia sul proprio profilo con una frase che lascia ben poco all’immaginazione: "Innamorarsi è una magia, ma non perdersi è la favola”. Il suo compagno - intanto - è stato costretto al ritiro nel torneo di Acapulco: Berrettini dopo aver perso il primo set nei quarti di finale contro Rune ha alzato bandiera bianca per un problema alla gamba.