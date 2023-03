Platinette, pausa per un ictus: ecco le sue condizioni

ROMA - Un’inschemia ha colpito nei giorni scorsi Mauro Coruzzi - in arte Platinette - il conduttore radiofonico è stato soccorso in modo tempestivo e ciò ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. “Le sue condizioni sono stabili - fa sapere il suo agente - sono in corso ulteriori accertamenti”. Nato a Langhirano nel 1955, conduttore radiofonico e tv, personaggio televisivo, cantante, attore e doppiatore, Coruzzi è stato lanciato come 'Platinette' dal Maurizio Costanzo show.